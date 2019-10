Derzeit ist noch unklar, wie es beim Brexit genau weitergeht. Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich auf Druck des britischen Parlaments einen Antrag auf Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Januar beantragt, obwohl er selbst unbedingt am 31. Oktober aus der EU austreten wollte. Als das Unterhaus es ablehnte, den Austrittsvertrag im Eiltempo zu ratifizieren, war dieser Zeitplan aber praktisch nicht mehr möglich. Ursprünglich war der Brexit bereits für Ende März vorgesehen, wurde aber verschoben.

Johnson will an diesem Montag über eine mögliche Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Weil er selber keine Mehrheit im Parlament hat, bräuchte er dafür aber die Hilfe der größten Oppositionspartei Labour.