Die Entscheidung des britischen Unterhauses über den neuen Brexit-Deal von Premier Boris Johnson verzögert sich weiter. Parlamentspräsident John Bercow entschied am Montag, eine von der Regierung erhoffte Abstimmung im Unterhaus in London nicht auf die Tagesordnung zu setzen. Bercow begründete, dass sich der Regierungsentwurf seit Samstag inhaltlich nicht geändert habe. Damit fügten die Parlamentarier Premier Johnson eine neue Niederlage zu.

Parlament will ungeregelten Austritt verhindern

Das Londoner Unterhaus sollte bereits am Samstag in einer Sondersitzung über den neuen Brexit-Deal abstimmen. Stattdessen aber brachten die Parlamentarier mehrheitlich einen Änderungsantrag auf den Weg, der den Premier dazu zwang, am Wochenende bei der EU einen weiteren Brexit-Aufschub zu beantragen. Die Abgeordneten wollen damit verhindern, dass es am 31. Oktober zu einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens kommt.

Zunächst Gesetzespaket auf Tagesordnung

Mit Bercows Absage rücken die ab Dienstag vorgesehenen Abstimmungen über ein Gesetzespaket in den Fokus. Die Labour-Partei arbeitet an einem parteiübergreifenden Bündnis, das zwar Johnsons Abkommen mit Brüssel unterstützen würde, allerdings unter der Bedingung, dass Großbritannien im Gegenzug in einer Zollunion und damit eng an die EU angebunden bleibt.

Johnson drängt auf Austritt am Monatsende