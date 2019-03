Würde das Unterhaus dem Vertrag in der kommenden Woche nicht zustimmen, gilt zunächst der 12. April als neuer Stichtag. Bis dahin müsste das Königreich "Angaben zum weiteren Vorgehen" machen, wie es in der EU-Gipfelerklärung heißt.

Sollte es soweit kommen, müsste ein weiteres Vorgehen auch mit Blick auf die am 23. Mai geplante Europawahl abgestimmt werden. Sollte Großbritannien dann noch Mitglied der EU sein, müssten das Land auch die Europawahl abhalten. Das lehnt May bisher strikt ab.

Sollte das Königreich die Wahl nicht abhalten wollen, würde es am 12. April zu einem harten und vermutlich chaotischen Brexit kommen.

Der Brexit ist in Großbritannien nach wie vor umstritten. Bildrechte: dpa

Mit der Entscheidung in Brüssel ist ein harter Brexit aber zumindest vorerst abgewendet. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Einigung. Es sei ein "sehr intensiver, aber auch sehr erfolgreicher Abend" gewesen, sagte sie. EU-Ratschef Donald Tusk sagte, dass er jetzt wieder optimistischer sei. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte: "Wir sind hoffnungsvoll, dass der Vertrag vom britischen Unterhaus angenommen wird."



Auch die Theresa May lobte den Entschluss und appellierte an das britische Parlament, dem Vertrag doch noch zuzustimmen. Eigentlich hatte sie eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni vorgeschlagen.