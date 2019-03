Die britische Regierung sieht nach einem eng kalkulierten Zeitplan die Möglichkeit, auf die Teilnahme an der Europa-Wahl zu verzichten. Voraussetzung dafür ist, dass die Austrittsfrist, wie von Premierministerin Theresa May vorgeschlagen, bis zum 30. Juni verlängert wird. Damit würde Großbritannien die EU vor der ersten konstituierenden Sitzung des neu-gewählten EU-Parlaments am 2. Juli verlassen und müsste - nach britischer Vorstellung - Abgeordnete nicht zwingend entsenden.

Theresa May, Premierministerin von Großbritannien, möchte die Austrittsfrist bis Ende Juni verlängern. Bildrechte: dpa

Ursprünglich hatte sich die EU für diesen Vorschlag offen gezeigt. Doch mittlerweile hat es einen Kurswechsel in der Haltung zur EU-Wahl gegeben.



EU-Kommissionspräsident Jean Claude Junker stellte in einen Brief an EU-Rats-Präsident Donald Tusk fest, dass das Vereinigte Königreich rechtlich verpflichtet sei, an den Wahlen teilzunehmen, wenn es bis zum 23. Mai die EU nicht verlassen habe.