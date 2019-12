Mit dem EU-Austritt Großbritanniens wird die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zur EU-Außengrenze. Sie müsste dann eigentlich wieder eine "harte" Grenze mit Wachposten, Schlagbäumen und Kontrollen auf der irischen Insel sein. In Brüssel und in London wird aber befürchtet, dass eine solche Grenze den Friedensprozess in der einstigen Krisenregion gefährdet.

Also haben sich beide Seite in dem Brexit-Vertragsentwurf auf einen sogenannten "Backstop" geeinigt. Bis zu einem möglichen Freihandelsabkommen oder einer anderen Lösung soll die Grenze zwischen Nordirland und Irland durchlässig wie bisher bleiben - ohne Personen- und Warenkontrollen sowie Zöllen. Großbritannien bleibt dann vorerst in der Zollunion mit der EU, Nordirland sogar in Teilen des EU-Binnenmarktes. Eine "harte" Grenze zwischen Irland und Nordirland würde damit unnötig.