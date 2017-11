Großbritannien wird die Europäische Union Ende März 2019 verlassen. Premierministerin Theresa May kündigte an, das Austrittsdatum in ein Gesetz zu gießen. Die Trennung solle am 29. März 2019 exakt um 23 Uhr erfolgen.



Am Donnerstag begann in Brüssel eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der britischen Regierung und der EU. Es geht dabei um die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Festland. Bisher kamen die Verhandlungen wegen zu unterschiedlicher Vorstellungen und Interessen nicht vom Fleck.