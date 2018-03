Mit ihrem ersten Entwurf eines Brexit-Vertrages hat die Europäische Union am Mittwoch heftigen Widerspruch aus London geerntet. Premierministerin Theresa May reagierte empört auf den Vorschlag Brüssels, auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU auf Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland zu verzichten. Ein solcher Vertrag untergrabe den gemeinsamen britischen Markt und bedrohe die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs, erklärte May im britischen Unterhaus: "Kein britischer Premierminister könnte dem je zustimmen."

EU-Chefunterhändler versteht Aufregung nicht

Barnier: "Getreue juristische Umsetzung der Grundsatzvereinbarung." Bildrechte: dpa EU-Chefunterhändler Michel Barnier beteuerte hingegen, der von ihm vorgelegte Entwurf eines Austrittsvertrages mit Großbritannien sei lediglich eine getreue juristische Umsetzung der Grundsatzvereinbarung mit London vom Dezember vergangenen Jahres. Damals hatten beide Seiten drei wichtige Punkte ausgehandelt: die künftigen Rechte von Millionen EU-Bürgern in Großbritannien, die Schlusszahlung von London an Brüssel sowie die Vermeidung von Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland.

Streit um künftige EU-Zollgrenze

Für Irland und die EU ist die Grenzfrage besonders wichtig, weil eine sichtbare Teilung der Insel den explosiven Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten wieder aufleben lassen könnte.

EU-Chefunterhändler Barnier schlug entsprechend der im Dezember vereinbarten Vereinbarung drei Optionen zur Lösung der schwierigen Nordirland-Frage vor: Demnach soll das Thema entweder nach dem Brexit in einer Vereinbarung über die künftigen Beziehungen oder durch eine von London zu liefernde "spezifische Lösung", die problemlose Grenzkontrollen ermöglicht, aus der Welt geschafft werden.



Die dritte Option könnte nach Ansicht von Barnier eine Beibehaltung wichtiger Regeln des EU-Binnenmarkts und der EU-Zollunion in Nordirland sein. Praktisch müssten Personen- und Warenkontrollen damit an die Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs verlegt werden.

London will vollständigen Austritt

Grenze zwischen Irland und Nordirland: London will alle seine Landesteile aus der EU-Zollunion hinaus führen. Bildrechte: dpa Dies allerdings wäre für die britische Regierung inakzeptabel, die das Vereinigte Königreich vollständig aus europäischer Zollunion und Binnenmarkt herausführen will. Würden EU-Regeln in Nordirland weiter gelten und im übrigen Großbritannien nicht, wären unterschiedliche Standards innerhalb des Vereinigten Königreichs die Folge, also eine interne Grenze. Das lehnt die nordirische Splitterpartei DUP strikt ab, auf deren Stimmen Mays Regierung derzeit im Parlament angewiesen ist.

Chefunterhändler mahnt zur Eile

EU-Chefunterhändler Barnier mahnte ungeachtet dessen die Briten zur Eile. Der Zeitdruck für ein geordnetes Verfahren wachse. "Wenn wir diese Verhandlungen zum Erfolg führen wollen, müssen wir sie beschleunigen", sagte Barnier. Die Gespräche über die Brexit-Modalitäten müssten bis zum Herbst abgeschlossen sein, da die Parlamente vor dem für März 2019 geplanten EU-Austritt Großbritanniens noch mehrere Monate für die Ratifizierung benötigten.

EU-Kommission ermuntert Briten zur Absage