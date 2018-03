Mattis spricht von russischer Strategie

In die gleiche Kerbe schlug auch US-Verteidigungsminister James Mattis. Der frühere NATO-Spitzengeneral, der als Hardliner in Sachen Russland gilt, behauptete am Dienstag, die Vergiftung des ehemaligen Agenten Skripal in Großbritannien sei Teil der russischen Strategie, Einsätze im Ausland auszuführen und dann die Verantwortung dafür abzustreiten. Mattis verglich den Vorfall in Salisbury mit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014. Russland versuche so "die Einigkeit der westlichen Allianz" zu brechen.

Verheugen: Vorwürfe basieren auf "Annahmen"

Verheugen: "Großbritannien und die USA haben schon 2003 die ganze Welt belogen." Bildrechte: dpa Dennoch reißt die Kritik an der Eskalationsstrategie gegenüber Russland nicht ab. Nachdem am Dienstag bereits der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler und der frühere OSZE-Vizepräsident und verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Willy Wimmer (CDU), bei MDR AKTUELL entsprechende Bedenken geäußert hatten, kritisierte auch der frühere EU-Kommissar Günter Verheugen das übereilte Vorgehen des Westens gegenüber Russland scharf.



Die Vorwürfe gegen Moskau basierten auf "Annahmen" und nicht auf "gesichertem Wissen", sagte Verheugen am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Die britischen Geheimdienstangaben zum Fall Skripal stellte er dabei generell in Frage. Großbritannien und die USA hätten schon vor dem Irak-Krieg 2003 "die ganze Welt belogen", begründete der SPD-Politiker seine Zweifel.

"Johnson hat so viel gelogen"

Der britische Außeminister Boris Johnson ist eine der schärfsten Gegner Russlands in der Skripal-Affäre. Bildrechte: dpa Verheugen sprach zugleich vom "Beginn einer schweren internationalen Krise" und bezweifelte die Glaubwürdigkeit des britischen Außenministers Boris Johnson. Der habe bereits während der Brexit-Kampagne "so viel gelogen, dass man kaum noch mitkommen kann".



Statt die Lage weiter zu eskalieren warb Verheugen für ein "konstruktives Miteinander" mit Russland. "Wir müssen runter von diesen Konfrontationen und zurück zu einer Situation, in der Kooperation wieder möglich ist."

Fall Skripal "mächtig Rückenwind" für May