Nach einem Skandal um den Umgang mit Einwanderern aus Karibikstaaten ist die britische Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten. Theresa May nahm den Rücktritt der Ministerin an – für die Regierungschefin ist der Abgang Rudds ein schwerer Schlag.

Wegen neuer Gesetze der britischen Regierung gegen illegale Einwanderung waren zuletzt auch diese Migranten und ihre Nachfahren in den Fokus geraten. Ohne gültige Papiere drohte ihnen die Abschiebung – außer, sie konnten Belege für jedes Jahr vorweisen, das sie in Großbritannien lebten. Einige Betroffene verloren ihre Arbeit oder verschuldeten sich, als sie versuchten, ihren Status nachzuweisen.

Der Rücktritt kommt für die britische Regierung zur Unzeit. Am Donnerstag finden Regionalwahlen in England statt. Mays konservativen Tories droht eine schwere Niederlage in London. Auch könnten mehrere einst konservative Gemeinderäte an die oppositionelle Labour-Partei gehen.