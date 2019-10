Die britische Regierung hat bei der EU eine weitere Fristverlängerung für den Brexit beantragt. Wie EU-Ratspräsident Tusk mitteilte, ist das Schreiben in Brüssel am späten Abend eingetroffen. Tusk erklärte, er werde nun mit den Regierungschefs der EU-Länder Beratungen aufnehmen. Am Vormittag wollen die EU-Botschafter in Brüssel zusammenkommen.