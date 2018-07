Der britische Außenminister und strikte Brexit-Befürworter Boris Johnson ist zurückgetreten. Wie die Regierung in London am Montagnachmittag mitteilte, akzeptierte Premierministerin Theresa May das Rücktrittsgesuch ihres Außenministers. Die Nachfolge werde in Kürze bekanntgegeben, hieß es.