Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA hatte am Samstag gemeldet, Macaire habe im Ministerium erscheinen müssen, um einige Erklärungen zu geben. Die Einbestellung eines Botschafters ist eines der schärfsten Instrumente des diplomatischen Protests.

Großbritannien hat als bisher einziges EU-Land dem Iran die Verantwortung für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker am Donnerstagmorgen zugewiesen. Am Sonntag zog nach den USA und Großbritannien auch Saudi-Arabien nach und beschuldigte Teheran. Kronprinz Mohammed bin Salman sagte der Zeitung "Aschark al-Ausat", die internationale Gemeinschaft müsse dazu eine "entschlossene Haltung" einnehmen. Saudi-Arabien wolle zwar keinen Krieg in der Region, das Königreich werde aber nicht zögern, seine Bevölkerung, seine Souveränität und seine Interessen vor Bedrohung zu schützen.