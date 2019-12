Das britische Parlament in London hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen. Es sieht einen Austritt zum 31. Januar vor. Die Schlussabstimmung im Parlament ist Anfang Januar geplant.

Johnson: Wendepunkt in der nationalen Geschichte

Kurz vor der Abstimmung hatte Johnson sein Gesetz als einen Wendepunkt der "nationalen Geschichte" gelobt. Bei der Debatte im Unterhaus sagte Johnson, es sei nun Zeit, "mit neuem Vertrauen in unser nationales Schicksal gemeinsam zu handeln". Die Zustimmung des Parlaments galt als sicher, nachdem Johnsons konservative Partei die Parlamentswahlen vor einer Woche gewonnen hatte.

Kritik von der Opposition

Die Opposition kritisierte das Gesetz. Labour-Chef Jeremy Corbyn sprach von einem "schrecklichen Deal", der die Briten in ein "giftiges Abkommen" mit US-Präsident Donald Trump und weitere Deregulierungen treiben werde. Ein Handelsabkommen mit Washington bringe Rattenhaare in Paprika und Maden in Orangensaft. Der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei, Ian Blackford, prognostizierte, dass die Menschen durch den Brexit ärmer und Tausende ihre Arbeit verlieren würden.

Übergangsperiode bis 2020