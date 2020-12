Großbritannien hat das Brexit-Handelsabkommen mit der EU abgeschlossen. Premierminister Boris Johnson setzte am Mittwochnachmittag seine Unterschrift unter das Dokument, dass erst am Vormittag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel signiert worden war.

Kurz vor Johnsons Unterschrift hatten die Abgeordneten des britischen Unterhauses dem Brexit-Deal in zweiter Lesung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Nun müssen noch die Mitglieder des Oberhauses dem von Johnson vorgelegten EU-Gesetz ihre Zustimmung erteilen, was allerdings als sicher gilt. Erst danach kann Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland das Ratifizierungsgesetz in Kraft setzen.