Aus Gefängnisunterlagen geht hervor, dass einer der beteiligten Polizisten verhaftet worden ist. Er wurde in die Strafanstalt aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor mitgeteilt, den Beamten unter anderem wegen Mordes anzuklagen. Sie hatte ihn aufgefordert, sich zu stellen.

Die tödlichen Schüsse auf den Afroamerikaner Rayshard Brooks hatten Proteste ausgelöst. Bildrechte: dpa

Vor knapp einer Woche war der 27 Jahre alte Brooks bei einem Einsatz von einem Polizisten erschossen worden. Brooks war am Steuer seines Wagens eingeschlafen, als er in der Schlange vor einem Schnellrestaurant wartete. Die beiden hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der Mann betrunken war. Als sie ihn festnehmen wollten, kam es zu einem Handgemenge. Brooks floh mit dem Elektroschockgerät eines Beamten. Einer der Polizisten gab daraufhin mehrere Schüsse ab. Diese trafen Brooks im Rücken und verletzten ihn tödlich.



Der Einsatz hatte erneut landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA ausgelöst.