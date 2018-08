Die italienische Regierung will den Wiederaufbau der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua selbst in die Hand nehmen. Verkehrsminister Danilo Toninelli sagte in einem Radiointerview, der private Autobahnbetreiber Autostrade solle den Neubau zwar finanzieren, den Bau übernehme aber der Staat. Alles andere wäre respektlos gegenüber den Familien der Opfer und den Bürgern Genuas, sagte der Minister zur Begründung.

Regierung gibt Autobahnbetreiber Schuld an Einsturz

Die Regierung gibt dem von der Benetton-Familie kontrollierten Autobahnbetreiber die Schuld am Einsturz der Brücke vor zwei Wochen, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen. Minister Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung hatte am Montag vor einem Ausschuss im Parlament gesagt, der Einsturz des Polcevera-Viadukts sei "absurd" und vermeidbar gewesen.



Die Fünf-Sterne-Bewegung will private Straßen als Konsequenz aus der Katastrophe wieder verstaatlichen. In dieser Frage herrscht allerdings Uneinigkeit mit dem Koalitionspartner Lega.

Stararchitekt stellt Entwurf für Neubau vor