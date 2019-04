Brunei hat die Einführung der Todesstrafe für Homosexuelle gegen alle Kritik verteidigt. In einem vom britischen "Guardian" zitierten vierseitigen Brief des Sultanats an die Abgeordneten des Europa-Parlaments heißt es, im Hinblick auf den Wunsch des Landes, seine traditionellen Werte und seine "Familienlinie" zu bewahren, fordere man "Toleranz, Respekt und Verständnis".

Die Kriminalisierung von Ehebruch und Unzucht soll die Unantastbarkeit der Familienlinie und der Ehe von verschiedenen Muslimen gewährleisten, insbesondere von Frauen. Brief des Sultanats Brunei an das EU-Parlament "The Guardian"

Steinigung nur selten vollstreckt

Die Sultan-Omar-Ali-Saifuddin-Moschee in der Hauptstadt Bandar Seri Begawan: Zwei Drittel von Bruneis Bevölkerung sind Muslime. Bildrechte: dpa Zudem wurde darauf verwiesen, dass die für gleichgeschlechtlichen Sex vorgesehene Strafe der Steinigung nur sehr selten vollstreckt werde, da zwei Männer von "hohem moralischem Rang und Frömmigkeit" als Zeugen erforderlich seien.



In dem vom "Guardian" zitierten Brief des Sultanats an das EU-Parlament heißt es weiter, die internationale Kritik sei auf ein Missverständnis zurückzuführen.

Härtere Strafgesetze auf Scharia-Basis

Am 3. April waren im südostasiatischen Sultanat Brunei härtere Strafgesetze in Kraft getreten. Verschärft wurden neben den Strafen für Homosexualität auch die Strafen für Diebstahl. So müssen verurteilte Diebe damit rechnen, dass ihnen Hände und Beine amputiert werden. Das Sultanat beruft sich bei den harten Strafen auf die Scharia, die im weiten Sinne die religiösen und rechtlichen Normen im Islam regelt.

EU-Parlament fordert Abschaffung

Die rigiden Gesetzesverschärfungen in Brunei sorgten weltweit für Empörung. Das EU-Parlament forderte das Sultanat auf, die Todesstrafe für homosexuelle Männer unverzüglich wieder abzuschaffen. Insgesamt müsse das Strafrecht auf Grundlage der islamischen Scharia aufgehoben werden, verlangte das Parlament vergangene Woche in einer Entschließung. Zugleich forderte es den diplomatischen Dienst der EU auf, Sanktionen gegen Brunei zu prüfen, zum Beispiel das Einfrieren von Vermögenswerten, Visa-Verbote und eine schwarze Liste von Hotels.