Die Fernsehmoderatorin Wiktorija Marinowa wurde nur 30 Jahre alt. Bildrechte: dpa

Vertreter von Bundesregierung, EU sowie internationaler Organisationen haben geschockt auf den gewaltsamen Tod der bulgarischen Journalistin Wiktorija Marinowa reagiert. Bundesregierung und EU forderten eine schnelle Aufklärung der Tat.

Geschlagen, vergewaltigt, erwürgt

Die 30-jährige Moderatorin des privaten Lokalsenders TVN war am Samstag in einem Park in der nordbulgarischen Donaustadt Russe tot aufgefunden worden. Sie soll dort als Joggerin unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Ermittler war die Journalistin geschlagen, vergewaltigt und anschließend erwürgt worden.

Wie der bulgarische Sender bTV am Montag unter Berufung auf die Polizei berichtete, gehen die Ermittler derzeit von einem Einzeltäter aus. Menschen aus dem kriminellen Milieu würden überprüft. Aber auch mögliche berufliche oder persönliche Motive für die Tat zieht die Polizei in Betracht.

Keine Hinweise auf Zusammenhang mit Arbeit

Das nordbulgarische Russe ist eine Industriestadt an der Donau-Grenze zu Rumänien. Bildrechte: dpa Nach Angaben des bulgarischen Innenministers Mladen Marinow gibt es bislang aber keine Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Gewalttat und der Arbeit der Journalistin. Auch Bulgariens Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow sagte, ein Mordmotiv wegen der Tätigkeit als Journalistin gelte derzeit nicht als "die ausschlaggebende Version". Dennoch gehe man "allen Hinweisen" nach. Dazu zähle auch die Frage, ob es einen Zusammenhang zu Marinowas Arbeit gebe.

Mutmaßlicher Korruptionsfall

Die Moderatorin hatte am 30. September in ihrer Fernsehsendung "Detektor" zwei Investigativ-Journalisten aus Bulgarien und Rumänien vorgestellt, die einen mutmaßlichen Korruptionsfall recherchierten. Dabei soll es um die Veruntreuung von EU-Geldern durch Geschäftsleute und Politiker gegangen sein. Marinowa versprach, an dem Fall dranzubleiben.

Unterschiedliche Theorien

Der Betreiber der Website Bivol.bg, für die einer der von Marinowa interviewten Journalisten arbeitet, sagte, die Ermordung sei eine "Exekution" und solle als "Warnung" dienen.



Der oppositionelle Medienjournalist Swetoslaw Terziew äußerte sich allerdings zurückhaltender: "Bulgarien hat ein schlechtes Image in Sachen Pressefreiheit, aber möglicherweise besteht kein Zusammenhang zu ihrer Arbeit." Tihomir Beslow vom Zentrum für Demokratische Studien in Sofia sagte, Marinowa sei "keine typische Investigativjournalistin" gewesen. Ihre Sendung scheine kein hinreichender Grund für einen Mord zu sein.

Deutschland fordert schnelle Aufklärung

Das Auswärtige Amt fordert eine "möglichst umfassende" Aufklärung der Tat. Bildrechte: IMAGO Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich dennoch "tief bestürzt" über die "brutale und furchtbare Ermordung". Über die Motive der Tat gebe es derzeit aber keine belastbaren Erkenntnisse, so ein Ministeriumssprecher. Daher sei eine schnelle und "möglichst umfassende" Aufklärung entscheidend.



Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte in Brüssel, es gehe darum, zu garantieren, dass Journalisten überall sicher seien und ihre wertvollen Beiträge für die demokratischen Gesellschaften leisten könnten: "Die EU-Kommission erwartet von der verantwortlichen Behörden eine rasche und gründliche Untersuchung."

Junckers Stellvertreter, Frans Timmermans, hatte zuvor etwas voreilig via Twitter erklärt, wieder sei ein engagierter Journalist beim Kampf für Wahrheit und gegen Korruption getötet worden: "Die Verantwortlichen sollten sofort von den bulgarischen Behörden vor Gericht gestellt werden."

Dritter Jorunalisten-Mord innerhalb eines Jahres