Das US-Justizministerium hat einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Waffenrechts vorgelegt. Es sieht vor, Schnellfeuerkolben, sogenannte Bump Stocks, zu verbieten, durch deren Einsatz aus halbautomatischen Gewehren vollautomatische Waffen werden.

Hochgerüstete Schusswaffen vernichten

Trump hatte ein Verbot für Bump Stocks bereits angekündigt. Bildrechte: dpa US-Präsident Donald Trump schrieb am Freitagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Wir werden Vorrichtungen verbieten, die legale Waffen in illegale Maschinengewehre umwandeln." Justizminister Jeff Sessions sagte, die neue Regelung stufe Bump Stocks unter dem nationalen Verbot für Maschinengewehre ein.



Die nun vorgelegte Regelung sieht vor, dass Waffenbesitzer ihre mit Bump Stocks hochgerüsteten Schusswaffen vernichten oder abgeben müssen. Binnen einer Frist von 90 Tagen dürfen Einwände gegen das Gesetz vorgebracht werden, was noch zu Änderungen führen könnte. Nach Ablauf dieser Frist tritt das Gesetz in Kraft.

Was ist ein Bump Stock? Ein Bump Stock ist ein spezieller Hinterschaft bzw. Gewehrkolben, der es ermöglicht, dass die Vorderwaffe durch den bei einem Schuss ausgelösten Rückstoß ein Stück nach vorn entweichen kann. Durch die Haltekraft des Zeigefingers am Abzug wird dabei jedesmal ein neuer Schuss ausgelöst. Dadurch ist praktisch ein Dauerfeuer möglich, auch wenn die Waffe dafür ursprünglich nicht ausgelegt ist.

Reaktion auf Schulmassaker in Florida

In Parkland hatte ein Täter 17 Schüler erschossen. Bildrechte: dpa Trump hatte nach dem Blutbad mit 17 Toten an einer Schule in Parkland/Florida im Februar ein Verbot von Bump Stocks angekündigt. Erstaunlicherweise war er damit nur auf wenig Gegenwind gestoßen. Der Täter von Florida hatte zwar keinen Bump Stock verwendet. Trotzdem hatte das Blutbad die Debatte um eine weitreichende Verschärfung des US-Waffenrechts angefacht. Ansätze für derartige Vorhaben waren bislang stets am Widerstand von Verfechtern des verfassungsmäßigen Rechts auf Selbstverteidigung sowie der mächtigen Waffenlobby gescheitert.

Großdemonstration für schärferes Waffenrecht