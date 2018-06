Der deutsche Bundesnachrichtendienst soll zwischen 1999 und 2006 systematisch Ziele in Österreich bespitzelt haben. Der BND habe die Telekommunikation zentraler Einrichtungen überwacht, berichten das Nachrichtenmagazin "profil" und die Wiener Zeitung "Der Standard". Der österreichische Präsident Alexander van der Bellen und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz haben eine Stellungnahme angekündigt.

Neben österreichischen Bundesbehörden ist Wien Sitz zahlreicher internationaler Institutionen (etwa der UNO) und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Bildrechte: IMAGO

Die beiden Medien hatten unter Berufung auf BND-interne Dateien berichtet, dass in besagtem Zeitraum insgesamt 2.000 Telefon-, Fax- und Mobilfunkanschlüsse sowie E-Mail-Postfächer im Visier des deutschen Nachrichtendienstes gewesen seien. "Der BND nahm Ministerien in Wien, Firmen, internationale Organisationen, islamische Einrichtungen ebenso wie Terrorverdächtige und Waffenhändler ins Visier", schreibt "Der Standard" in der Samstagsausgabe.