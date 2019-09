Die radikalislamischen Taliban hatten in der Nacht zum Dienstag einen Anschlag auf das sogenannte Green Village im Osten Kabuls verübt, in dem Hilfsorganisationen und internationale Organisationen untergebracht sind. Neben der Bundespolizei hat dort auch die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ihr Quartier. Bei dem Anschlag wurden mindestens 16 Menschen getötet und 119 weitere verletzt. Die Bundespolizisten und die deutschen Entwicklungshelfer hatten sich in Sicherheit bringen können.