Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einer Rede vor Studenten der Universität Delhi zu einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland aufgerufen. Indiens Entscheidungen seien von Bedeutung in der heutigen Welt und würden in Zukunft noch mehr Gewicht haben. Bündelten beide Länder ihre Stärken, dann "werden wir viel voneinander lernen können und uns gegenseitig viel geben können".