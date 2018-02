"Bundesregierung: Streit um Waffenstillstand in Syrien zynisch"

Aus dem Außenministerium in Berlin heißt es noch in der Nacht, einmal mehr stelle sich Russland selbst bei schlimmsten Völkerrechts-Verletzungen vor das Regime des syrischen Präsidenten. Das sind deutliche Worte. Besonders, wenn man bedenkt, dass sie aus dem Mund von Diplomaten stammen.

Einen ganz guten Einblick in die Situation in Ost-Ghuta hat Jakob Kern. Er ist Direktor des Welternährungsprogramms in Syrien. Er organisiert Hilfs-Lieferungen, die zurzeit aber nicht möglich sind.



Zuletzt ist vor einer Woche ein Konvoi der Hilfsorganisation nach Ost-Ghuta durchgekommen. Kern: "Viele Leute leben im Untergrund, in Kellern. Sie versuchen, sich vor den Bombardierungen zu schützen. Sie können kaum heraus, um etwas zu kaufen. Wenn jemand krank oder verletzt ist, fehlen die Medikamente. Natürlich sind die Lebensmittel sehr knapp. Die Eltern verzichten auf Mahlzeiten, um den Kindern etwas zu geben."