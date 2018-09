Erdogan-Besuch Merkel will kritische Fragen ansprechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei ihrem Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan auch kritische Themen ansprechen. Die CDU-Politikerin sagte am Donnerstagabend, die Lage der Menschenrechte sei nicht so, wie sie sich das vorstelle.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, sagte am Freitag im ZDF, wenn Erdogan bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland mit allen protokollarischen Ehren empfangen werde, so erweise man damit auch vor allem den Türkinnen und Türken Respekt.

Erdogan ist am Donnerstag in Deutschland angekommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Merkel trifft Erdogan am Freitagmittag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte in davor am Vormittag mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. In Berlin wollen tausende Menschen gegen gegen Menschenrechtsverstöße und die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei protestieren.



Erdogan war am Donnerstag in Deutschland eingetroffen und will er sich seinerseits um bessere Beziehungen bemühen. Dabei geht es ihm offenbar vorrangig um Wirtschaftspolitik.