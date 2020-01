Krise am Persischen Golf Deutschland akzeptiert Iraks Wunsch nach Abzug

Nach der Tötung eines iranischen Generals im Irak durch das US-Militär steht die internationale Anti-IS-Mission in Frage. Das Parlament in Bagdad forderte den Abzug ausländischer Truppen. Die Bundesregierung erklärte nun, jede Entscheidung des Irak zu respektieren. Kanzlerin Merkel will mit Russlands Präsident Putin über die Lage am Golf reden.