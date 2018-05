Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont verzichtet auf eine erneute Kandidatur. In einem in sozialen Medien verbreiteten Video schlug er den unbelasteten und weitgehend unbekannten Abgeordneten Quim Torra vor. Der 55-Jährige solle in den nächsten Tagen zum Regionalpräsidenten gewählt werden.