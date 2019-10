Die deutsche Seenotretterin Carola Rackete hat die europäische Politik gegenüber Bootsflüchtlingen kritisiert. Bei einer Anhörung im Innenausschuss des Europaparlaments in Brüssel sagte sie, es brauche einen Systemwandel. So sollten für Flüchtlinge sichere und legale Wege nach Europa geschaffen werden.

Carola Rackete in Brüssel

Vor den Mitgliedern des Innenausschusses hatte die 31-Jährige von ihren Erfahrungen als Kapitänin des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" berichtet. Im Juni hatte das Schiff dutzende Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Nach 17 Tagen lief die "Sea-Watch 3" trotz Verbots einen Hafen der italienischen Insel Lampedusa an.

Rackete erklärte, die Situation an Bord sei unhaltbar geworden. Sie habe das Einlaufen in den italienischen Hafen erzwingen müssen. Nach der Aktion war die Deutsche festgenommen worden. Wenige Tage später kam sie frei. Allerdings läuft in Italien noch ein Verfahren gegen sie.