Vor seinem Besuch in Deutschland wirbt der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu für einen "Neustart" in den schwer belasteten Beziehungen. In einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe rief Cavusoglu dazu auf, die Krisenspirale zu durchbrechen.

Beide Länder sollten sich auf "Augenhöhe" und als gleichwertige Partner begegnen, schrieb der Außenminister weiter. Megafon-Diplomatie sei fehl am Platz. Vielmehr müsse gegenüber der anderen Seite eine "empathischere Sprache" entwickelt werden. Cavusoglu betonte, es sei im Interesse beider Länder, die Beziehungen wie schon seit 300 Jahren in Freundschaft und Zusammenarbeit fortzuführen.

"Ihr müsst uns besser verstehen"

Cavusoglu findet nicht alles schlecht. Bildrechte: dpa Allerdings verknüpft Cavusoglu sein Angebot an Forderungen an die Bundesrepublik. Der Putsch im Juli 2016 habe in der türkischen Bevölkerung ein Trauma hervorgerufen. Das sei in Deutschland noch "nicht vollkommen nachvollzogen" worden. Die Türkei erwarte von den Deutschen, dass sie die Situation, in der sich die Türkei befinde, besser verstünden. Konkret sollten die Aktivitäten der Gülen-Bewegung und der verbotenen kurdischen PKK entschlossener bekämpft werden.



Der türkische Staatschef Präsident Recep Tayyip Erdogan macht Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putsch verantwortlich. Die türkische Regierung vermutet zahlreiche Gülen-Anhänger in Deutschland und fordert deren Auslieferung.

Lob der Zusammenarbeit

Trotz der schwierigen Beziehungen lobte Cavusoglu die Zusammenarbeit beider Länder besonders in Sicherheitsfragen. Zwischen den Behörden finde ein effizienter Austausch von Informationen statt, allen voran über die Aktivitäten der IS-Terrormiliz.

Cavusoglu wird am Samstag von seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel in dessen Heimatstadt Goslar empfangen. Wie die Bundesregierung am Freitag bestätigte, ist unter anderem der Besuch der Kaiserpfalz aus dem 11. Jahrhundert geplant. Es handelt sich um einen Gegenbesuch. Der türkische Außenminister hatte Gabriel im vergangenen November im Urlaubsort Antalya empfangen.

Es begann mit einem Gedicht

Die deutsch-türkischen Beziehungen liegen seit bald zwei Jahren im Argen. Es begann im März 2016 mit der Affäre um ein obszönes Gedicht, in dem der ZDF-Moderator Jan Böhmermann Erdogan verunglimpft hatte. Die Armenien-Resolution des Bundestags im Mai 2016 sorgte für weiteren Ärger. Die Türkei ihrerseits verweigerte Bundestagsabgeordneten den Zugang zu deutschen Soldaten in Incirlik. Als vor dem Verfassungsreferendum im April 2017 gegen türkische Politiker Auftrittsverbote in Deutschland verhängt wurden, warf Erdogan Kanzlerin Angela Merkel Nazi-Methoden vor. Zuletzt warnte die Türkei ihre Bürger vor Reisen nach Deutschland.

Einer der Hauptstreitpunkte ist die Inhaftierung von deutschen Staatsangehörigen in der Türkei aus politischen Gründen. Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sitzt bald seit einem Jahr im Gefängnis ohne Anklage. Er selbst bezeichnet sich als Geisel der türkischen Regierung. Die deutsche Journalistin Mesale Tolu wurde inzwischen freigelassen, darf das Land aber nicht verlassen.

Auch Gabriel stellt Bedingungen