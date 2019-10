In Chile haben am Freitag mehr als eine Million Menschen gegen die Regierung protestiert. Allein in der Hauptstadt Santiago kamen über 800.000 Menschen zu einem Protestmarsch zusammen, wie die Stadtverwaltung unter Berufung auf die Polizei mitteilte. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmern. Beobachter sprachen von den größten Protesten in der Geschichte des südamerikanischen Landes.