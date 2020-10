In Chile haben zehntausende Menschen unter anderem in der Hauptstadt Santiago de Chile die Entscheidung für eine neue Verfassung gefeiert. Am Sonntag hatten sich nach vorläufigen Ergebnissen 78 Prozent der Wähler dafür ausgesprochen, die noch aus der Zeit von Diktator Augusto Pinochet stammende Verfassung zu ersetzen.