Chile sagt wegen der Unruhen im Land sowohl den Weltklima als auch den Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) ab. Staatschef Sebastián Piñera begründete am Mittwoch die Absage mit den seit Wochen andauernden gewaltsamen Protesten im Land. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, die Treffen abzugeben. Doch sei nun erst einmal vordringliche Aufgabe, im Land den sozialen Frieden wieder herzustellen.

Seit rund zwei Wochen gibt es Proteste. Bisher kamen 20 Menschen bei den Demonstrationen ums Leben, Tausende wurden festgenommen. Die Unruhen entzündeten sich an einer Erhöhung der Fahrpreise und weiteten sich später zu Forderungen nach einer Verfassungsänderung sowie einer anderen Sozialpolitik aus.

Die APEC-Konferenz sollte am 16. und 17. November in Santiago de Chile stattfinden. Spekuliert wurde, ob es dabei zu einem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping kommen könnte. Die US-Regierung hatte in Aussicht gestellt, dass dabei eine Teileinigung zwischen den beiden Ländern unterzeichnet werden könnte. Weltweit hatten Börsen positiv auf diese Nachricht reagiert.