China Hunderte neue Coronavirus-Infektionen

Die neue Lungenkrankheit hat inzwischen auch Europa erreicht. In Frankreich wurden drei Fälle nachgewiesen. Alle Betroffenen kamen aus China. Die Patienten sind in Krankenhäusern in Quarantäne und offenbar nicht schwer erkrankt.

In Deutschland ist bisher kein Fall bekannt geworden, aber an Flughäfen gibt es Sicherheitsmaßnahmen. So werden am Sonntag Reisende an den Flughäfen in Berlin-Tegel und Schönefeld mit Plakaten und Zetteln über die Lungenkrankheit informiert. Auch am Münchner Airport steht eine Task-Force-Eingreiftruppe bereit, falls bei Reisenden typische Symptome wie Fieber und trockener Husten festgestellt werden sollten.