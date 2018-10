China hat sich nach tagelangem Rätselraten erstmals zum Verschwinden von Interpol-Chef Meng Hongwei geäußert. Die chinesische Behörde für Korruptionsbekämpfung teilte am Montag (Ortszeit) in Peking mit, sie habe Ermittlungen gegen Meng wegen des "Verdachts auf Gesetzesverstöße" aufgenommen. Zuvor hatte die in Frankreich ansässige internationale Polizeibehörde Interpol erfolglos von China eine Erklärung für das Verschwinden ihres Chefs gefordert.