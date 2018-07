China hat auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, weitere Zölle auf chinesische Waren einführen zu wollen, scharf reagiert. "Die großangelegte gegenseitige Anhebung von Zöllen zwischen China und den USA wird den US-chinesischen Handel unweigerlich zerstören", sagte der chinesische Vize-Handelsminister Li Chenggang in Peking.

Zugleich kündigte er Gegenmaßnahmen an, sollte Washington tatsächlich wie angedroht neue Strafzölle auf chinesische Exportgüter verhängen. Einzelheiten wurden zunächst aber nicht genannt.

Das chinesische Handelsministerium hat nach eigenen Angaben bereits offiziell gegen die Strafzoll-Liste protestiert. Sie sei "völlig inakzeptabel". Man wird den neuen Fall demnach in seine Klage gegen die USA bei der Welthandelsorganisation (WTO) aufnehmen.

Die neuen Zölle könnten im September in Kraft treten, sagte ein US-Regierungsbeamter am Dienstag. Es werde etwa zwei Monate dauern, die Liste fertigzustellen, dann werde US-Präsident Donald Trump entscheiden, ob er die Zölle verhängt.

Damit spitzt sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter zu. Erst am Freitag hatten die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt.