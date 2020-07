China hat die USA aufgefordert, ihr Konsulat in der Stadt Chengdu im Süden des Landes zu schließen. Das teilte das Außenministerium in Peking mit. Damit reagiert China auf die von der US-Regierung angeordnete Schließung seines Konsulats in der US-Metropole Houston. Das Außenministerium in Peking nannte das Vorgehen der USA unverschämt. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien derzeit nicht die, welche China gern haben würde. Verantwortlich dafür seien die USA.