Bereits am Sonntag hatte die chinesische Behörde für Korruptionsbekämpfung bekannt gegeben, dass sie gegen Meng ermittelt . Es bestehe der Verdacht, dass er gegen Gesetze verstoßen habe. Meng stehe unter "Aufsicht". Was genau das bedeutet und wo sich Meng aufhält, ließ die Behörde offen.

Kurz nach der Erklärung der chinesischen Anti-Korruptionsbehörde ging am Interpol-Sitz im französischen Lyon eine Erklärung ein, in der Meng mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärte. Kommissarisch wird Interpol nun vom Südkoreaner Kim Jong Yang geleitet. Im November soll auf der Generalversammlung in Dubai ein neuer Chef gewählt werden.

Der Chinese Meng war am 25. September zu einem Besuch in seinem Heimatland eingetroffen. Seine Frau gibt an, seitdem nichts mehr von ihm gehört zu haben. Sie erklärte inzwischen, sie gehe davon aus, dass ihr Mann in seiner Heimat in Gefahr sei. Mengs Frau steht in Frankreich unter Polizeischutz. Nach Angaben französischer Behörden ist sie bedroht worden.