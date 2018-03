In einem historischen Schritt hat Chinas Volkskongress die Begrenzung der Amtszeit Präsident Xi Jinpings aufgehoben. Er könnte somit lebenslang im Amt bleiben. Trotz Widerstands im Land stimmte das nicht frei gewählte Parlament am Sonntag in Peking mit überwiegender Mehrheit gegen die Begrenzung der Amtszeiten des Präsidenten auf zweimal fünf Jahre.

Um die Macht des Staats- und Parteichefs zu zementieren, wurde auch "Xi Jinpings Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung" als neue Leitlinie in der Präambel der Staatsverfassung verankert. Kritik an Xi Jinping könnte damit als verfassungswidrig betrachtet werden.



Seit dem Staatsgründer Mao Zedong hatte kein anderer Führer in der Geschichte der Volksrepublik soviel Macht in den Händen wie Xi Jinping. Genau 2.958 Delegierte stimmten für die erste Änderung der Staatsverfassung seit 14 Jahren. Nur zwei votierten dagegen, während sich drei enthielten. Eine Stimme war ungültig. Die Zustimmung war deutlich höher als bei anderen Abstimmungen.