Trumps ehemaliger Anwalt Cohen belastete den Präsidenten zudem vor Gericht schwer. Er räumte ein, während des Wahlkampfes Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt zu haben und damit gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Bei den Frauen soll es sich um die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das frühere "Playboy"-Model Karen McDougal handeln, die nach eigenen Angaben sexuelle Kontakte zu Trump hatten. Cohen sagte, er habe die Zahlungen im Auftrag "eines Kandidaten" durchgeführt, um "die Wahl zu beeinflussen", er nannte aber keinen Namen. Nach Lage der Dinge kann es allerdings nur um den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gegangen sein. Cohen bekannte sich in insgesamt acht Fällen für schuldig. Neben den Verstößen gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung räumte er auch Steuervergehen ein.

Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort. Bildrechte: dpa

Während Cohen in New York vor Gericht aussagte, sprach ein Gericht in Alexandria, einem Ort in der Nähe der Hauptstadt Washington D.C., Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager Manafort für schuldig - unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Bankbetrugs und des Verschweigens von Auslandskonten.



Manaforts langjähriger Mitarbeiter Rick Gates hatte den Angeklagten in dem Prozess schwer belastet. Er sagte, er habe gemeinsam mit seinem Chef 15 schwarze Konten im Ausland unterhalten. Auf Anweisung des Beschuldigten habe er von dort Geld an Manafort geschickt, das als Darlehen statt als Einkommen deklariert gewesen sei, um Steuern zu hinterziehen.