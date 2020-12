Trans-Europ-Express 2.0 Comeback des Nachtzugs: Im Schlaf durch Europa

Hauptinhalt

In Wien einschlafen und am nächsten Tag in Paris aufwachen – das ist bald wieder möglich. Lange galten Nachtzüge als Auslaufmodell. Jetzt erfahren sie ein ungeahntes Comeback. Vier neue Strecken quer durch Europa sollen in den kommenden Jahren entstehen. Dank neuer, komfortabler Wagen, dem Vorreiter Österreich – und Greta Thunberg.