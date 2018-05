Conte ist ein neues Gesicht in der Politik und in der italienischen Öffentlichkeit bislang weitgehend unbekannt. Der 54-jährige in Volturara Appula in Apulien geborene Süditaliener ist Universitätsprofessor in Florenz und Rom. Der Jurist lehrte zuvor auch an renommierten Universitäten im Ausland, darunter in Yale in den USA. Conte sitzt nicht im italienischen Parlament, gehört aber zum Kreis der Fünf-Sterne-Bewegung. Mit der Partei kam er erstmals vor vier Jahren in Kontakt und lobt sie als "wunderbares, unglaubliches, politisches Labor".