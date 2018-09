Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will die konservative Regierung von Theresa May ablösen. Seine Labour-Partei sei bereit zum Regieren und wolle bald Neuwahlen – sagte Corbyn am Mittwoch zum Abschluss eines viertägigen Parteitags in Liverpool.

Zurückhaltung zum Brexit

Corbyn beim Brexit-Thema angesichts fraglicher Mehrheiten noch vorsichtig. Er galt bislang auch als EU-Skeptiker. Bildrechte: IMAGO Corbyn sprach viel über inländische Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wenig sprach er über den nahenden Ausstieg seines Landes aus der EU, bei dem die Partei gespalten ist. Zum Wunsch vieler Parteifreunde nach einem weiteren Referendum, mit dem der sogenannte Brexit verhindert oder geändert werden könnte, äußerte er sich nicht.



Am Vortag hatte der Parteitag beschlossen, dass für Labour bei dem Thema alle Optionen offen seien – auch ein Referendum. Corbyn sagte jetzt nur: Wenn die konservative Premierministerin May kein zustimmungsfähiges Brexit-Abkommen aushandeln könne, "dann muss sie ihren Platz für eine Partei räumen, die das kann".

Während eines Besuchs in den USA bezeichnete May vorgezogene Wahlen als "nicht im Interesse des Landes". In New York warb sie um Investitionen nach dem Brexit – mit den künftig niedrigsten Steuern für Firmen in den G-20-Staaten.

Brüssel macht nicht weniger Druck

Die EU-Staaten trieben derweil ihre Planungen für einen britischen EU-Austritt ohne Abkommen voran. Ihre ständigen Vertreter berieten in Brüssel, was im Fall eines harten Bruchs im März 2019 getan werden müsste – wie die Zollkontrollen etwa abgewickelt, Flugverkehr und Lieferketten gesichert werden könnten.