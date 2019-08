Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will mit einem Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson einen ungeregelten Brexit verhindern. Britischen Medienberichten zufolge warb Corbyn in einem Brief an mehrere Spitzenpolitiker für seinen Plan.

Neuwahlen und zweites Referendum

Demnach strebt der Labour-Chef eine Übergangsregierung an, die er für eine "zeitlich strikt begrenzte" Dauer übernehmen könne.

Johnson: Brexit ohne Wenn und Aber