Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca in der EU empfohlen. Wie die EMA in Amsterdam mitteilte, soll die Zulassung für Personen ab 18 Jahren gelten. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen. Eine positive Entscheidung gilt allerdings als Formsache.

Damit ist der Weg frei für den dritten Impfstoff gegen Covid-19 in der EU. Der Impfstoff von Astrazeneca gilt als besonders preiswert und handlich für Massen-Impfungen. So muss es etwa nicht so stark gekühlt werden, wie die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Einer Anwendung in normalen Hausarztpraxen steht damit theoretisch nichts im Weg.



In Großbritannien wird das Präparat, das Astrazeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, bereits seit Anfang Januar großflächig eingesetzt. In der EU sind bisher nur die Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech sowie Moderna zugelassen.