Deutschland jedenfalls steht an der Seite der WHO, gibt Geld und Rückendeckung – jetzt, da die Organisation, die unter anderem für die weltweiten Impfprogramme zuständig ist, von Trump unter Beschuss steht. Deutschlands Chefdiplomat Heiko Maas sagt undiplomatisch deutlich: "In so einer Phase die WHO in Frage zu stellen oder ihre Finanzierung zu kappen ist so, als würde man aus einem fliegenden Flugzeug den Piloten rauswerfen. Das ist alles andere als nachvollziehbar."