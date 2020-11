Während sich in Deutschland die Proteste gegen Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auswachsen, finden sich vergleichbare Bewegungen in anderen Ländern eher selten, am ehesten noch in den USA – wie die Deutsche Welle analysierte. Der deutsche Auslandssender spricht so auch vom "deutschen Sonderfall".

Grundsätzliche Zweifel an der Gefährlichkeit der Pandemie und an den damit begründeten Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten scheinen in anderen Ländern aber weniger Menschen auf die Straße zu treiben. Demonstriert wird zwar auch. Allerdings sind die Themen und Anlässe meist andere.

Frankreich: Demonstrationen bleiben erlaubt

Im protestfreudigen Frankreich gilt bis 16. Februar der Ausnahmenzustand – verbunden mit rigorosen Ausgangsbeschränkungen. Kundgebungen sind jedoch nicht verboten. Im Gegenteil: Innenminister Gérald Darmanin bestätigte, dass demonstriert werden kann, wenn Masken getragen und Abstandsgebote gewahrt werden.

Demonstration in Paris am 18. Oktober nach der Ermordung eines Lehrers durch einen Islamisten. Bildrechte: dpa Wie in Deutschland muss eine Demonstration angemeldet sein. Wer zu einer nicht angemeldeten oder verbotenen Demo geht, riskiert eine Geldstrafe von 135 Euro, denn aus der Wohnung darf man nur mit einer ausgefüllten Ausgangsbescheinigung unter Angabe eines im Dekret genannten Grundes.



So rät die französische Liga für Menschenrechte explizit dazu, sich auf dem Weg zu einer Kundgebung in eben dieser Selbstauskunft auf das französische Demonstrationsrecht zu beziehen, was von den Behörden anscheinend auch weitgehend akzeptiert wird.

Bei Demonstrationen in französischen Vorstädten im Frühjahr ging es vor allem um die Situation von sozial Benachteiligten während der Ausgangssperre und um Polizeiwillkür, etwa um eine Festnahme, bei der ein Motorradfahrer verletzt worden war.

Großbritannien: Demonstrationsrecht fraglich