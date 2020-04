Wie der RBB berichtet, sind die für die Berliner Polizei bestimmten Masken mit der Schutzklasse FFP2 bei "3M" bestellt worden. Die Lieferung sollte in Bangkok umgeladen und von dort per Luftfracht nach Deutschland transportiert werden. In Bangkok wurde ein Teil der Lieferung, 200.000 von insgesamt 400.000 Stück, dann in die USA "umgeleitet", teilte die Berliner Polizei dem RBB mit.