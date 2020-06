Coronavirus-Pandemie Ungarisches Parlament hebt umstrittenes Notstandsgesetz auf

Das Parlament in Ungarn hat nach zweieinhalb Monaten das umstrittene Corona-Notstandsgesetz aufgehoben, das dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban umfassende Regierungsvollmachten verschafft hatte.

Die 192 anwesenden Abgeordneten im Parlament in Budapest votierten am Dienstag einstimmig für die Aufhebung des Gesetzes, das von der Opposition in Ungarn und von den europäischen Partnern scharf kritisiert worden war. Es wird erwartet, dass die Regierung den Notstand im Laufe der Woche formell beenden wird. Orban hatte zuvor angekündigt, das bis zum 20. Juni zu tun.