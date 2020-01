USA und Frankreich holen Bürger raus

Die USA wollen nach einem Bericht des "Wall Street Journal" 230 Diplomaten und Bürger mit einem Charterflugzeug aus Wuhan herausholen. Das US-Konsulat in der Stadt soll vorübergehend geschlossen werden. Auch Frankreich will seine Bürger aus Wuhan evakuieren. Nach einem Bericht der "South China Morning Post" soll in Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden eine Busverbindung eingerichtet für Franzosen und ihre Angehörigen eingerichtet werden.

"Virus-Notstand" in Hongkong

Die Sonderverwaltungszone Hongkong rief wegen dem Coronavirus den "Virus-Notstand" mit der höchsten Warnstufe aus. Wie Regierungschefin Carrie Lam ankündigte, werden sämtliche Flug- und Schnellzugverbindungen von und nach Wuhan gestoppt. Alle Feiern zum chinesischen Neujahr würden abgesagt, die Schulferien verlängert.

Drei Verdachtsfälle in Frankreich

Im Krankenhaus Bichat in Paris liegen zwei Verdachtsfälle. Bildrechte: dpa Auch in Europa ist der Coronavirus inzwischen angekommen. In Frankreich wurden drei Verdachtsfälle registriert. Alle Betroffenen hatten sich zuvor in China aufgehalten.



Für die EU-Präventionsbehörde ECDC kamen die Fälle dennoch nicht unerwartet. Die in Schweden ansässige Behörde zeigte sich aber zuversichtlich, dass die europäischen Länder die nötigen Kapazitäten hätten, um einen Ausbruch direkt nach der Entdeckung von Fällen zu verhindern und zu kontrollieren.

Briten suchen 2.000 Fluggäste aus China