Der CSU-Politiker Manfred Weber will am Mittwoch seine Bewerbung für die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl verkünden. Sein Sprecher kündigte für Mittwochmittag eine Erklärung an.

Die christdemokratische EVP-Fraktion im Europaparlament kommt am Mittwochmorgen in Brüssel zu einem Treffen zusammen. Sie könnte dem Niederbayern bei einem Europawahlerfolg im Mai den Weg zum wichtigen Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission ebnen.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat Weber am Dienstag das CSU-Präsidium über seine Bewerbung informiert und vom Präsidium Unterstützung bekommen. Am 10. Oktober werde sich Weber auch im CDU-Präsidium vorstellen.

EU-Parlament in Straßburg Bildrechte: dpa

Offiziell beginnt die Bewerbungsfrist in der EVP erst am Donnerstag und läuft bis 17. Oktober. Die europäischen Christdemokraten wollen ihren "Spitzenkandidaten" am 7. und 8. November bei einem Parteitag in Helsinki küren.



Als weitere mögliche Bewerber in der EVP gelten der französische Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier und der ehemalige finnische Regierungschef Alexander Stubb. Der zuletzt ebenfalls als Kandidat gehandelte frühere irische Premier Enda Kenny wird nach Erwartungen in Brüsseler Fraktionskreisen wohl nicht antreten.