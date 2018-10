Zeitgleiche Anschuldigungen Westen wirft Russland Cyber-Angriffe vor

Europäische Union, NATO, USA und andere westliche Staaten haben Russland am Donnerstag in scharfen Worten vorgeworfen, für eine Reihe von Hackerangriffen in der zurückliegenden Monaten verantwortlich gewesen zu sein.

EU spricht von "aggressiven Akten"

EU-Ratspräsident Donald Tusk, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von "aggressiven Akten", welche "das Völkerrecht und die internationalen Institutionen untergraben." Besonders empört zeigten sich die drei EU-Spitzen über einen angeblich im April geplanten russischen Spionageangriff gegen die am niederländischen Regierungssitz Den Haag ansässige Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW).

Mutmaßliche Angriffsversuche auf OPCW

Ank Bijleveld, Verteidigungsministerin der Niderlande: "Angriff im April von russischen Agenten geplant." Bildrechte: IMAGO Nach Angaben der niederländischen Regierung verhinderten die Sicherheitsbehörden des Landes am 13. April einen Cyber-Angriff russischer Hacker auf das OPCW-Hauptquartier. Dabei seien vier russische Staatsangehörige "mit Spionageausrüstung" in einem nahe gelegenen Hotel festgenommen und des Landes verwiesen worden. Bereits im September war bekannt geworden, dass zwei russische Spione im April aus den Niederlanden ausgewiesen wurden. Sie sollen auf dem Weg in die Schweiz gewesen seien, um sich dort in ein Labor der OPCW zu hacken. Die unabhängige OPCW untersuchte damals unter anderem Vorwürfe von Chemiewaffeneinsätzen im syrischen Bürgerkrieg sowie das für den Anschlag auf den russischen Ex-Doppelspion Sergej Skripal in Großbritannien verwendete Gift.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte und seine britische Amtskollegin Theresa May verurteilten ebenfalls am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung die mutmaßlichen Angriffsversuche auf die OPCW-Einrichtungen. Die britische Regierung hatte zuvor dem russischen Militärgeheimdienst GRU vorgeworfen, hinter einer Reihe von Cyber-Angriffen auf westliche Staaten und Institutionen in den vergangenen Jahren zu stecken.

Mattis: Russen zur Rechenschaft ziehen

Neben Großbritannien und den Niederlanden warfen auch die USA und Kanada Russland schwere Cyber-Attacken vor. Das US-Justizministerium verkündete eine Anklage gegen sieben GRU-Agenten, denen vorgeworfen wird, in einen Angriff auf die Welt-Anti-Doping-Behörde Wada verwickelt gewesen zu sein. Auch Kanada spricht von mutmaßlichen Angriffen auf Wada-Einrichtungen in Montreal.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis forderte am NATO-Hauptquartier Brüssel, die Russen seien erwischt worden und müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte mit Blick auf die Vorwürfe: "Russland muss sein rücksichtsloses Verhaltensmuster stoppen, einschließlich der Anwendung von Gewalt gegen seine Nachbarn, versuchte Einmischung in Wahlprozesse und weit verbreitete Desinformationskampagnen."

Moskau spricht von "Spionage-Manie"